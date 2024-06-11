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У Харкові було чути вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики

Вівторок 11 червня 2024 01:13
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У Харкові було чути вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики Фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові цієї ночі, 11 червня, пролунав вибух, ймовірно, поза межами міста. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожого ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що звук вибуху було чутно у Харкові приблизно о 01:03.

Буквально за кілька хвилин до цього в Силах оборони попередили про загрозу балістики, яку російські окупанти могли запустити по Україні зі сходу.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йшлося в повідомленні Повітряних сил о 00:59.

На той момент сигнали тривоги залунали у багатьох областях на сході країни.

У Харкові було чути вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики

Обстріли Харкова

Зауважимо, Харків та область перебувають під регулярними ударами з боку російських окупантів. Останні місяці ворог сконцентрувався по атаках на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури регіону, проте також активно обстрілює суто цивільні об'єкти, житлові будинки тощо.

Так, наприклад, 10 червня загарбники вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами - "приліт" був у районі житлової забудови. Постраждали вісім людей.

Того ж дня керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову стали менше бити із ЗРК С-300. Так, на початку червня з'явилася інформація про те, що ЗСУ ударом пошкодили російський ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області, і в ЗМІ з'явився супутниковий знімок.

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