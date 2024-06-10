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Ударов россиян с комплексов С-300 по Харькову стало меньше, - Синегубов

Харьков , Понедельник 10 июня 2024 17:40
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Ударов россиян с комплексов С-300 по Харькову стало меньше, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в последнее время реже наносят удары по Харькову ракетами из комплексов С-300.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Гвара".

"В Харьков действительно долетают, и были случаи на днях, УМБП Д-30. Это управляемые боеприпасы. Такая опасность еще остается. Действительно уменьшилось ударов с С-300", - рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков обещал, что будет принят ряд решений для защиты города.

ВСУ уничтожают российские комплексы С-300/С-400

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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