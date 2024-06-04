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Удар по С-300/400 в Белгородской области: СМИ показали спутниковый снимок

Вторник 04 июня 2024 19:40
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Удар по С-300/400 в Белгородской области: СМИ показали спутниковый снимок Фото: ВСУ ударили по С-300/400 в Белгородской области (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники ударом повредили российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

В издании показали спутниковый снимок поврежденного С-300/400, по которому на выходных, 1-2 июня, ударили украинские защитники.

Удар по С-300/400 в Белгородской области: СМИ показали спутниковый снимокФото: спутниковый снимок последствий удара по С-300/400 россиян (t.me/radiosvoboda)

На снимке можно заметить сгоревшие пусковые установки ЗРК и поврежденный командный пункт.

В "Радио Свобода" отмечают, что это был один из первых ударов по российской территории при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар по С-300/400

Напомним, еще вчера, 3 июня, СМИ со ссылкой на Telegram-каналы писали о том, что украинские защитники ударили по ЗРК россиян в Белгородской области.

В сети опубликовали фото и видео последствий, на которых можно заметить поврежденный С-300/400.

Затем фото поврежденного ЗРК показала в Telegram и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она намекнула на использование западного оружия для атаки. Но спустя некоторое время чиновница удалила пост.

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