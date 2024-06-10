Россияне ударили КАБами по Харькову: целью стал район жилой застройки
Российские оккупанты сегодня, 10 июня, ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову. "Прилет" был в районе жилой застройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"В Харькове предварительно "прилет" на окраине города в район жилой застройки", - написал Терехов.
Он уточнил, что информацию насчет разрушений и жертв уточняют.
В свою очередь Синегубов отметил, что в результате атаки начался пожар в доме.
"Предварительно - использовали КАБ", - добавил он.
Обновлено 18:09
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по Харькову попали по меньшей мере три КАБа.
"Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых", - отметил городской глава.
По его словам, места других попаданий обследывают специалисты.
Удары по Харькову
Напомним, российские оккупанты используют свои управляемые авиационные бомбы для ударов по Харькову. Атаки усилились после того, как враг начал наступление на Харьковскую область с севера.
Но сегодня, 10 июня, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по Харькову стали меньше бить из ЗРК С-300. Это произошло после того, как Украине разрешили наносить удары по территории РФ западным оружием.
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