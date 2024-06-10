Россияне ударили КАБами по Харькову: целью стал район жилой застройки

Российские оккупанты сегодня, 10 июня, ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову. "Прилет" был в районе жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Харькове предварительно "прилет" на окраине города в район жилой застройки", - написал Терехов. Он уточнил, что информацию насчет разрушений и жертв уточняют. В свою очередь Синегубов отметил, что в результате атаки начался пожар в доме. "Предварительно - использовали КАБ", - добавил он. Обновлено 18:09 Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по Харькову попали по меньшей мере три КАБа. "Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых", - отметил городской глава. По его словам, места других попаданий обследывают специалисты.