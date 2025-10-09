RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Харькове не хватает рабочих рук: Терехов рассказал, какие специалисты нужны в городе

Фото: В Харькове женщины стали чаще работать на транспорте (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Юлия Акимова

В Харькове ощущается нехватка работников в коммунальной сфере, медицине, транспорте и восстановлении города.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, мобилизация повлияла на рынок труда, но оба фронта - военный и трудовой одинаково важны.

"Кто-то идет на фронт, кто-то работает в тылу - оба эти фронта одинаково важны", - подчеркнул мэр.

Терехов отметил, что городские власти ищут решение: в транспорте уже работают женщины-водители электробусов и трамваев, а также расширяются программы переподготовки кадров.

"Люди меняют специальность и остаются нужными городу. Это и есть настоящая мобилизация тыла", - подытожил глава Харькова.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине углубляется кадровый дефицит - 40% работодателей ожидают его усиления, особенно крупные компании. Больше всего не хватает рабочих специальностей, поэтому бизнес активнее привлекает молодежь, пенсионеров и сотрудничает с университетами. Несмотря на вызовы, в 2025 году выросли зарплаты и мотивационные пакеты, а рынок труда остается динамичным.

Также мы писали, что новый закон, который разрешил мужчинам до 22 лет временно выезжать за границу, вызвал кадровый дефицит во многих отраслях - особенно в логистике, сфере услуг и производстве. 41% работодателей уже ощутили влияние изменений, а бизнес вынужден привлекать старших работников, женщин и фрилансеров. Часть компаний даже рассматривает сокращение или поиск персонала за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь ТереховХарьковРабота в Украине