Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Харкові бракує робочих рук: Терехов розповів, які спеціалісти потрібні у місті

Фото: У Харкові жінки стали частіше працювати на транспорті (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Юлія Акимова

У Харкові відчувається нестача працівників у комунальній сфері, медицині, транспорті та відновленні міста.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, мобілізація вплинула на ринок праці, але обидва фронти - військовий і трудовий  однаково важливі.

"Хтось іде на фронт, хтось працює в тилу - обидва ці фронти однаково важливі", - наголосив мер.

Терехов зазначив, що міська влада шукає рішення: у транспорті вже працюють жінки-водії електробусів і трамваїв, а також розширюються програми перепідготовки кадрів.

"Люди змінюють спеціальність і залишаються потрібними місту. Це і є справжня мобілізація тилу", - підсумував очільник Харкова.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит - 40% роботодавців очікують його посилення, особливо великі компанії. Найбільше бракує робітничих спеціальностей, тож бізнес активніше залучає молодь, пенсіонерів і співпрацює з університетами. Попри виклики, у 2025 році зросли зарплати й мотиваційні пакети, а ринок праці залишається динамічним.

Також ми писали, що новий закон, який дозволив чоловікам до 22 років тимчасово виїжджати за кордон, спричинив кадровий дефіцит у багатьох галузях - особливо в логістиці, сфері послуг і виробництві. 41% роботодавців уже відчули вплив змін, а бізнес змушений залучати старших працівників, жінок і фрілансерів. Частина компаній навіть розглядає скорочення або пошук персоналу за кордоном.

Ігор ТереховХарківРобота в Україні