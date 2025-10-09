У Харкові бракує робочих рук: Терехов розповів, які спеціалісти потрібні у місті

За його словами, мобілізація вплинула на ринок праці, але обидва фронти - військовий і трудовий однаково важливі.

"Хтось іде на фронт, хтось працює в тилу - обидва ці фронти однаково важливі", - наголосив мер.

Терехов зазначив, що міська влада шукає рішення: у транспорті вже працюють жінки-водії електробусів і трамваїв, а також розширюються програми перепідготовки кадрів.

"Люди змінюють спеціальність і залишаються потрібними місту. Це і є справжня мобілізація тилу", - підсумував очільник Харкова.