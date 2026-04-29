В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль, пострадал прохожий

В Харькове возле супермаркета в Шевченковском районе произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал прохожий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 29 апреля около 20:50 на проспекте Победы. После взрыва возник пожар.

На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Сейчас пожар локализован.

По данным полиции, пострадал мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства взрыва. Информация внесена в Единый учет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрыва также получило повреждения здание супермаркета. Также, по предварительной информации, повреждены девять автомобилей.

По словам городского головы, на момент инцидента внутри находилось значительное количество людей.