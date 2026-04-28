ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Харькове мужчина взорвал гранату на входе в супермаркет

11:19 28.04.2026 Вт
2 мин
Подрывника в считанные часы задержала полиция
aimg Константин Широкун
В Харькове мужчина взорвал гранату на входе в супермаркет Фото: в Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета (Getty Images)

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета, через несколько часов "подрывника" задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"Вечером 26 апреля в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей", - сообщили в полиции.

Сообщается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в супермаркет. На месте происшествия также найдены элементы взрывателя ручной гранаты УЗРГМ.

Оперативники отдела криминальной полиции уже через несколько часов задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее пятеро правоохранителей получили ранения, когда пьяный местный житель бросил в них две гранаты во время задержания на Днепропетровщине.

Кроме того, в Сторожинцах Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции. В результате атаки двое полицейских получили ранения.

Также мы писали, что на Закарпатье мужчина похитил женщину с младенцем и открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Нападавшего обезвредили.

Также как сообщало РБК-Украина, в Чернигове нашли мертвым полицейского. Правоохранители уже установили обстоятельства его гибели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полиция Харьков Взрыв
Новости
