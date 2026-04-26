В Харькове пьяный мужчина совершил стрельбу в метро

22:40 26.04.2026 Вс
1 мин
В прокураторе рассказали, при каких обстоятельствах произошел инцидент
Эдуард Ткач
В Харькове пьяный мужчина совершил стрельбу в метро Фото: метро Харькова (facebook.com/metro.kh)

В воскресенье вечером, 26 апреля, на одной из центральных станций метро Харькова произошла стрельба. Огонь из пистолета открыл мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"По предварительным данным, 26 апреля около 21:10 на станции метро "Исторический музей" 20-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел один выстрел вверх из стартового пистолета", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

В прокуратуре добавили, что сейчас идет сбор материалов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Предварительная правовая квалификация - хулиганство (ст. 296 УК Украины). Процессуальное руководство будет осуществлять Слободская окружная прокуратура г. Харькова", - говорится в сообщении.

Другие инциденты

Напомним, 25 апреля стало известно, что в Буче Киевской области мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу прямо посреди улицы. Правоохранители оперативно его задержали и, к счастью, никто из людей не пострадал.

Также мы писали, что 24 марта в Хмельницком задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди двора жилого дома. Предварительно, огонь был открыт из стартового пистолета. Обошлось без пострадавших.

ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
