У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль, постраждав перехожий

У Харкові біля супермаркету в Шевченківському районі стався вибух автомобіля, унаслідок якого постраждав перехожий.

Інцидент стався 29 квітня близько 20:50 на проспекті Перемоги. Після вибуху виникла пожежа. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі пожежу локалізовано. За даними поліції, постраждав чоловік 1988 року народження. Його госпіталізували. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців і з'ясовують усі обставини вибуху. Інформацію внесено до Єдиного обліку. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вибуху також зазнала пошкоджень будівля супермаркету. Також, за попередньою інформацією, пошкоджено дев’ять автомобілів. За словами міського голови, на момент інциденту всередині перебувала значна кількість людей.