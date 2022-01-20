ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ: після вторгнення не мають сенсу

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 20 січня 2022 09:32
Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ: після вторгнення не мають сенсу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами наголосив на необхідності терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Президент (України - ред.) ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо "Північного потоку-2" або інші обмеження будуть марними", - йдеться у виданні.

Зазначено, що Зеленський подякував семи сенаторам, які здійснили візит в Україну, за їхню двопартійну підтримку, але заявив, що справжнє стримування означатиме запровадження негайних санкцій, щоб дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "зі США не можна жартувати".

За словами президента, санкції, введені після подальшої ескалації у кращому разі нейтральні, а в гіршому - фактично "підбадьорюють Путіна".

"Як давні сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет". Путін не розуміє невизначених погроз. Слова "якщо" немає в його словнику, а є лише "так" і "ні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів негайно ввести санкції проти Росії.

Разом з тим президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну. Він пообіцяв РФ "катастрофу" у випадки ескалації навколо України.

Раніше стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід ввести санкції проти олігархів з оточення Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом