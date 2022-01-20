Блінкен про загрозу вторгнення Росії: йдеться про право України на існування

В умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що перед Україною стоять великі виклики. "Таким чином, ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про можливе вторгнення і війну. Йдеться про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Йдеться про те, чи має Україна право бути демократією", - йдеться в заяві.