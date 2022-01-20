Блінкен про загрозу вторгнення Росії: йдеться про право України на існування
Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
В умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Він зазначив, що перед Україною стоять великі виклики.
"Таким чином, ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про можливе вторгнення і війну. Йдеться про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Йдеться про те, чи має Україна право бути демократією", - йдеться в заяві.
Раніше Блінкен закликав весь світ подбати про вирішення ситуації навколо України.
Нагадаємо, Блінкен відвідав Україну 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.