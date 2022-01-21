Вторгненням вважатиметься, якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України, - Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Держсекретар США не очікує проривів від переговорів у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF .

Блінкен не очікує проривів від переговорів з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві, при цьому сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій з США і НАТО.

"Якщо російський солдат присікає кордон України, то це означає, що перед нами серйозна проблема, явний напад на Україну. Будь то хоч один солдат, хоч тисячі", - заявив він.

Блінкен при цьому нагадав, що США і РФ провели 10 січня консультації з питань безпеки в Женеві, 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13 січня - нарада Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"У нас у всіх була можливість поміркувати над тим, що кожен з нас почув. Я думаю, що у російської делегації була можливість проконсультуватися з президентом РФ Володимиром Путіним. У всіх у нас була можливість проконсультуватися між собою, а також з усіма нашими союзниками і партнерами", - підкреслив Блінкен.