Харків знову обстріляли, а Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору до Криму: новини за 7 червня

Російські окупанти знову обстріляли спальний район Харкова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору в Крим до материкової України, Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 7 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата

Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", - заявив він.

Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору в Крим щодо материкової України

У вівторок, 7 липня, російські окупанти відкрили автомобільне сполучення з території РФ по материковій частині до анексованого Криму. Також нібито відновлено подачу води на окупований півострів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, передає РИА Новости.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів", - сказав він.

Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".

Повідомляється, що Корнійчук на прес-конференції в Тель-Авіві закликав ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою. Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена в покупці системи "Залізний купол" і США не стануть заперечувати проти такої угоди.

Стало відомо, чи повернуться школярі та студенти за парти 1 вересня

Українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн.

Також повідомляється, що у шкільні програми внесуть зміни. Це стосується зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії тощо. Точно відомо, що роман Льва Толстого "Війна і мир" буде виключено, а предмет "Захист Батьківщини" матиме більш практичне спрямування.

В Україну прилетять спекотні грози: які області накриє опадами

Погода в Україні найближчими днями буде спекотна. Однак частина областей до кінця тижня накриє грозами. Також можливий сильний вітер зі штормовими поривами.

Яка погода очікує українців найближчими днями - розповіли синоптики.