UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков снова обстреляли, а Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым: новости за 7 июня

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Российские оккупанты снова обстреляли спальный район Харькова, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украины, Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", - заявил он.

Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украине

Во вторник, 7 июля, российские оккупанты открыли автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части в аннексированный Крым. Также якобы возобновлена подача воды на оккупированный полуостров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", - сказал он.

Посол Украины призвал Израиль продать систему "Железный купол"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук просит израильские власти разрешить продажу системы ракетного перехвата "Железный купол".

Сообщается, что Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал израильское правительство подкрепить поддержку Украины военной помощью. В частности, по его словам, Украина заинтересована в покупке системы "Железный купол" и США не станут возражать против такой сделки.

Стало известно, вернутся ли школьники и студенты за парты 1 сентября

Украинские школьники и студенты смогут вернуться за парты своих учебных заведений 1 сентября. Образовательный процесс будет организован офлайн.

Также сообщается, что в школные програмы внесут изменения. Это касается зарубежной литературы, истории Украины, всемирной истории и так далее. Точно известно, что роман Льва Толстого "Война и мир" будет исключен, а предмет "Защита Родины" будет иметь более практическое направление.

В Украину прилетят жаркие грозы: какие области накроет осадками

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая. Однако часть областей к концу недели накроет грозами. Также возможен сильный ветер со штормовыми порывами.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни – рассказывают синоптики.

Читайте РБК-Украина в Google News