Кризис кадров: планирует ли Харьковская область привлекать трудовых мигрантов

13:11 20.05.2026 Ср
Как будут закрывать потребность в работниках?
Василина Копытко
Регион не имеет насущной потребности в трудовых мигрантах (фото: Getty Images)
Харьковская область пока не нуждается в привлечении иностранных трудовых мигрантов для восстановления региона. Власти планируют делать ставку на украинскую молодежь и выпускников местных вузов.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время пресс-конференции 20 мая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Главное:

  • Олег Синегубов считает привлечение мигрантов в Харьковскую область преждевременным и нецелесообразным.
  • Регион имеет дефицит отдельных специальностей, но его планируют закрывать внутренними кадрами.
  • Приоритет ОВА - удержать студентов в Украине и заинтересовать их оставаться работать на восстановление.

Харьковская область не планирует привлекать трудовых мигрантов

По словам Синегубова, сейчас привлекать рабочую силу из-за рубежа нет необходимости, поскольку регион имеет собственный потенциал, который нужно развивать.

"Я считаю, что это нецелесообразно сейчас. Такой насущной потребности у нас нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы дети получали образование и дальше, чтобы работодатели предлагали им места, они оставались здесь, работали. Для этого у нас есть абсолютно все", - подчеркнул глава ОГА.

В то же время Синегубов признал наличие серьезной проблемы на рынке труда региона - нехватка специалистов по определенным специальностям и отток молодежи. Многие студенты сейчас рассматривают варианты продолжения обучения за рубежом, а не в Украине.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы заинтересовать молодежь оставаться здесь, жить здесь, работать над восстановлением", - подытожил руководитель ОГА.

Напомним, что ранее в Министерстве экономики отмечали, что для послевоенного восстановления и ежегодного роста ВВП Украине понадобится привлечение миллионов дополнительных работников, из-за чего в экспертной среде активно обсуждают вопрос будущей трудовой миграции.

Читайте также о том, что глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина не должна решать демографический и кадровый кризис путем завоза трудовых мигрантов. Государству следует сосредоточиться на возвращении беженцев, создании доступного жилья, рабочих мест и условий для реинтеграции ВПЛ и ветеранов.

Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатов, специальный корреспондент. Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России