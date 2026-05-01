В новых дронах РФ нашли свежие западные детали 2025 года, - Власюк

21:00 01.05.2026 Пт
Детали из каких стран до сих пор находят в российских беспилотниках?
В новых дронах РФ нашли свежие западные детали 2025 года, - Власюк
Россия усиливает атаки на украинские города и продолжает находить доступ к западным технологиям для изготовления дронов.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

Детали вражеских атак

Как отметил, Власюк, в течение последних дней Россия не снижает интенсивности атак по украинским городам. Под ударами врага оказались Одесса, Днепр, Винница, Тернополь и Харьков.

Для ударов массово применяются "шахеды", а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.

Иностранные детали в дронах

По его словам, в новых образцах беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 года производства Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании.

В частности, впервые зафиксировали новый элемент - блок активации Transit Brd. Также продолжают фиксировать детали STMielectronics несмотря на призывы к компании контролировать свои продажи.

"Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения. Именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы поставок", - отметил Власюк.

В то же время есть и результаты. В новых образцах дронов практически отсутствуют компоненты из Нидерландов, что является прямым доказательством эффективной системной работы с партнерами.

Дальнобойные санкции

По оценкам Власюка, в этом году дальнобойные санкции уже стоили России не менее 7 млрд долларов потерь.

Сейчас специалисты работают над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций.

"Наш подход прост - перекрывать доступ к технологиям, которые используются в войне, и параллельно уменьшать ресурсы, за счет которых эта война ведется", - добавил он.

Обстрел Украины 1 мая

Напомним, что утром 1 мая Россия массово атакует Украину табунами ударных дронов. Такие комбинированные и массированные обстрелы с применением сотен беспилотников и новейших разработок врага, в частности реактивных дронов, стали частью новой тактики агрессора, направленной на истощение украинской противовоздушной обороны и поражения объектов критической инфраструктуры.

Украинская ПВО во время этой атаки сбила большинство вражеских целей, однако падение обломков продолжает нести серьезную угрозу для гражданского населения.

Наибольший ущерб и разрушения понес Тернополь, где после вражеских ударов возникли масштабные пожары. Городские власти зафиксировали более 50 БпЛА над городом и десятки взрывов, что привело к повреждениям городской инфраструктуры, аварийным отключениям электроэнергии и пострадавшим.

Кроме того, обломками сбитых беспилотников были повреждены детские сады, жилые дома и объекты энергетики в других областях Украины.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
