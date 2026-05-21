ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)

13:42 21.05.2026 Чт
3 мин
Объехать закрытый участок реально, но времени на дорогу придется потратить больше
aimg Ирина Костенко
Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта) Частью Харьковской кольцевой дороги сейчас не проехать (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за угрозы с неба часть Харьковской кольцевой дороги временно закрыли. Ограничения касаются всех транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook.

Читайте также: Летели дроны и баллистика: сколько целей "приземлила" ПВО

Какой именно участок кольцевой дороги закрыли

Согласно информации областной Службы восстановления и развития инфраструктуры, "из-за активности российских БпЛА на Харьковской кольцевой дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств".

Речь идет об участке "км 491 - км 501" на автомобильной дороге М-03:

  • от Экопарка;
  • до Липцевского перекрестка.

"О снятии ограничений сообщим дополнительно", - добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)Публикация Службы восстановления и развития инфраструктуры (скриншот: facebook.com/kh.ukravtodor)

Как можно объехать закрытый участок дороги

Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят "учесть ограничения при планировании маршрута".

С жителями и посетителями региона поделились также картой, на которой можно увидеть направление объезда закрытого участка автодороги.

Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)Путь, которым можно объехать закрытую часть Харьковской кольцевой дороги (карта: facebook.com/kh.ukravtodor)

Что известно об ударе дрона на трассе М-03

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что 21 мая на автодороге М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (вблизи 17-го кладбища) вражеский БпЛА попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом.

Гражданам рассказали, что в результате удара вражеского дрона:

  • погиб водитель грузовика;
  • произошел пожар.

Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)Последствия атаки беспилотника РФ (фото: facebook.com/police.kharkov)

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские временно перекрыли движение транспорта на период проведения следственных действий", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Уточняется также, что "решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления".

Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)

В полиции отметили, что "в связи с угрозой ударов вражеских БпЛА и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций" с 10:00 четверга, 21 мая, было введено перекрытие движения для всех транспортных средств.

Речь идет именно об участке автомобильной дороги государственного значения М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (км 494+500 - км 502+840).

"После стабилизации ситуации безопасности движение транспорта будет восстановлено. Об этом сообщим дополнительно", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в новых дронах РФ нашли свежие западные детали 2025 года.

Кроме того, мы объясняли, почему дроны типа Shahed долетают даже до Закарпатья.

Читайте также, планирует ли Харьковская область привлекать трудовых мигрантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Автомобильное движение Советы водителям Дрони Атака дронов
Новости
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Аналитика
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников