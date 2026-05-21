Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)

Из-за угрозы с неба часть Харьковской кольцевой дороги временно закрыли. Ограничения касаются всех транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook.

Какой именно участок кольцевой дороги закрыли

Согласно информации областной Службы восстановления и развития инфраструктуры, "из-за активности российских БпЛА на Харьковской кольцевой дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств".

Речь идет об участке "км 491 - км 501" на автомобильной дороге М-03:

от Экопарка;

до Липцевского перекрестка.

"О снятии ограничений сообщим дополнительно", - добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Публикация Службы восстановления и развития инфраструктуры (скриншот: facebook.com/kh.ukravtodor)

Как можно объехать закрытый участок дороги

Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят "учесть ограничения при планировании маршрута".

С жителями и посетителями региона поделились также картой, на которой можно увидеть направление объезда закрытого участка автодороги.

Путь, которым можно объехать закрытую часть Харьковской кольцевой дороги (карта: facebook.com/kh.ukravtodor)

Что известно об ударе дрона на трассе М-03

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что 21 мая на автодороге М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (вблизи 17-го кладбища) вражеский БпЛА попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом.

Гражданам рассказали, что в результате удара вражеского дрона:

погиб водитель грузовика;

произошел пожар.

Последствия атаки беспилотника РФ (фото: facebook.com/police.kharkov)

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские временно перекрыли движение транспорта на период проведения следственных действий", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Уточняется также, что "решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления".

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)

В полиции отметили, что "в связи с угрозой ударов вражеских БпЛА и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций" с 10:00 четверга, 21 мая, было введено перекрытие движения для всех транспортных средств.

Речь идет именно об участке автомобильной дороги государственного значения М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (км 494+500 - км 502+840).

"После стабилизации ситуации безопасности движение транспорта будет восстановлено. Об этом сообщим дополнительно", - добавили правоохранители.