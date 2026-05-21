Харківську кільцеву дорогу частково закрили через ворожі дрони: де не проїхати (карта)

13:42 21.05.2026 Чт
3 хв
Об'їхати закриту ділянку реально, але часу на дорогу доведеться витратити більше
aimg Ірина Костенко
Частиною Харківської кільцевої дороги зараз не проїхати (фото ілюстративне: Getty Images)
Через загрозу з неба частину Харківської кільцевої дороги тимчасово закрили. Обмеження стосуються всіх транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у Facebook.

Яку саме ділянку кільцевої дороги закрили

Згідно з інформацією обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури, "через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів".

Йдеться про ділянку "км 491 - км 501" на автомобільній дорозі М-03:

  • від Екопарку;
  • до Липцівського перехрестя.

"Про зняття обмежень повідомимо додатково", - додали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Публікація Служби відновлення та розвитку інфраструктури (скриншот: facebook.com/kh.ukravtodor)

Як можна об'їхати закриту ділянку дороги

З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять "врахувати обмеження під час планування маршруту".

Із мешканцями та відвідувачами регіону поділились також картою, на якій можна побачити напрямок об'їзду закритої ділянки автошляху.

Шлях, яким можна об'їхати закриту частину Харківської кільцевої дороги (карта: facebook.com/kh.ukravtodor)

Що відомо про удар дрона на трасі М-03

У прес-службі поліції Харківської області повідомили, що 21 травня на автошляху М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (поблизу 17-го цвинтаря) ворожий БпЛА влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом.

Громадянам розповіли, що внаслідок удару ворожого дрона:

  • загинув водій вантажівки;
  • сталася пожежа.

Наслідки атаки безпілотника РФ (фото: facebook.com/police.kharkov)

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Поліцейські тимчасово перекрили рух транспорту на період проведення слідчих дій", - додали у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється також, що "вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини".

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)

У поліції наголосили, що "у зв'язку із загрозою ударів ворожих БпЛА та з метою недопущення надзвичайних ситуацій" з 10:00 четверга, 21 травня, було запроваджено перекриття руху для всіх транспортних засобів.

Йдеться саме про ділянку автомобільної дороги державного значення М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (км 494+500 - км 502+840).

"Після стабілізації безпекової ситуації рух транспорту буде відновлено. Про це повідомимо додатково", - додали правоохоронці.

