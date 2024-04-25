В Харьковской области силовик хотел "заработать" 100 тысяч долларов на деле по коллаборантам

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении силовика, который вместе с товарищем пытался "заработать" 100 тысяч долларов на потенциальных коллаборантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Чиновник одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщник, узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационной деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежание уголовной ответственности.

За свои услуги они потребовали 100 тысяч долларов, причем за эту сумму обещали помочь не только ему, но и еще двум фигурантам этого уголовного производства.

"Для того, чтобы склонить мужчин к даче взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им сообщат о подозрениях", - написало ГБР.

Что им грозит

После переговоров правоохранители согласились уменьшить сумму до 70 тысяч долларов, но отмечали, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.

Фото: Задержание злоумышленников (dbr.gov.ua)

Но по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-то действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Двое должностных лиц обвиняются в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Это произошло по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы.