Замглавы Запорожского облсовета и его приспешников задержали на взятке
СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах речь идет об экс-прокуроре Генеральной прокуратуры Украины Куценко Владиславе Игоревиче. 23 декабря 2020 он был избран заместителем председателя Запорожского областного совета.
Как рассказали в НАБУ, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения. За взятку руководитель медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках. Также он должен способствовать финансовым операциям в медицинском учреждении в интересах финансовых учреждений.
Заместитель председателя облсовета и его приспешников был задержан "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Коррупционные скандалы с чиновниками
РБК-Украина ранее сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук.
При этом суд избрал меру пресечения Гуньку. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.
Позже народный депутат Анатолий Гунько был официально исключен из фракции "Слуга народа".
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