У Харківській області силовик хотів "заробити" 100 тисяч доларів на справі по колаборантах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Посадовець одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільник, дізналися, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілися з ним і запропонували допомогу в закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.

За свої послуги вони зажадали 100 тисяч доларів, причому за цю суму обіцяли допомогти не тільки йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

"Для того, щоб схилити чоловіків до надання хабара, вони навіть роздрукували виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що в межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів та скоро їм повідомлять про підозри", - написало ДБР.

Що їм загрожує

Після перемовин правоохоронці погодилися зменшити суму до 70 тисяч доларів, але зазначали, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

Фото: Затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

Але за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто в такий спосіб хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Двоє посадовців обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Це відбулось за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.