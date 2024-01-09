СБУ задержала судью в Одесской области, который помогал "уклонистам" выехать из Украины
Правоохранители ликвидировали масштабную схему в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Там за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.
Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, которые фиктивно определяли место жительства несовершеннолетних детей за мужьями. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также выехать за границу.
Для реализации "схемы" фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды.
Где искали "клиентов"
Правоохранители уточняют, что масштабную коррупционную схему удалось ликвидировать в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области.
Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)
Установлено, что за 3,5 тысячи долларов в суде принимали решения, которые позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выехать за границу.
Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".
Судье грозит до 10 лет тюрьмы
СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей. Сейчас ему сообщено о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Продолжается расследование для установления обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Выезд мужчин из Украины
Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.
Сегодня сообщалось, что СБУ ликвидировала три новых схемы для "уклонистов". Одним из организаторов "помощи" потенциальным призывникам оказался экс-советник главы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
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