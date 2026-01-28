На Харьковщине задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов ВСУ

По материалам дела, чиновник вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе.

При этом фигурант не только помог россиянам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но и непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ.

Как установило расследование, для совершения преступления лесничий "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он навязывал украинским воинам свою "помощь", уверяя их, что хорошо знает местность, в частности локальные леса.

Однако на самом деле лесничий еще в начале полномасштабного вторжения наладил контакт с россиянами и предложил им сотрудничество в войне против Украины.

Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал оккупантам информацию о запланированном маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Кроме того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник.