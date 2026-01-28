На Харьковщине задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов ВСУ

Контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области. Он вместе с оккупантами участвовал в расстреле авто ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По материалам дела, чиновник вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе.
При этом фигурант не только помог россиянам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но и непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ.
Как установило расследование, для совершения преступления лесничий "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он навязывал украинским воинам свою "помощь", уверяя их, что хорошо знает местность, в частности локальные леса.
Однако на самом деле лесничий еще в начале полномасштабного вторжения наладил контакт с россиянами и предложил им сотрудничество в войне против Украины.
Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал оккупантам информацию о запланированном маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Кроме того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник.
После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ГБР задокументировали его причастность к преступлению, установили местонахождение и задержали.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно суд назначил по 15 лет тюрьмы двум российским агентам, которые готовили подрыв в многолюдном месте Киева. Их признали виновными в государственной измене и других преступлениях.
Также мы сообщали, что завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу локации ПВО возле украинских аэродромов. СБУ задержала информатора в Николаевской области.
Ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовской области 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Перед этим Служба безопасности Украины и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ, который пытался убить офицера ВСУ в Запорожье.