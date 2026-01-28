На Харківщині затримали лісничого, який допоміг "вагнерівцям" зробити засідку на бійців ЗСУ

За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ПВК "Вагнер" атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі.

При цьому фігурант не лише допоміг росіянам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину лісничий "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він нав’язував українським воїнам свою "допомогу", запевняючи їх, що добре знає місцевість, зокрема локальні ліси.

Однак насправді лісничий ще на початку повномасштабного вторгнення налагодив контакт з росіянами та запропонував їм співпрацю у війні проти України.

Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав окупантам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Окрім того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами та особисто брав участь в атаці на позашляховик.