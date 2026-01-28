На Харківщині затримали лісничого, який допоміг "вагнерівцям" зробити засідку на бійців ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили помічника лісничого державного господарства у Харківській області. Він разом з окупантами брав участь у розстрілі авто ЗСУ під час боїв за Ізюм у квітні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ПВК "Вагнер" атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі.
При цьому фігурант не лише допоміг росіянам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ.
Як встановило розслідування, для вчинення злочину лісничий "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він нав’язував українським воїнам свою "допомогу", запевняючи їх, що добре знає місцевість, зокрема локальні ліси.
Однак насправді лісничий ще на початку повномасштабного вторгнення налагодив контакт з росіянами та запропонував їм співпрацю у війні проти України.
Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав окупантам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Окрім того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами та особисто брав участь в атаці на позашляховик.
Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року лісничий намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ та ДБР задокументували його причетність до злочину, встановили місцезнаходження і затримали.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно суд призначив по 15 років тюрми двом російським агентам, які готували підрив у багатолюдному місці Києва. Їх визнали винними у державній зраді та інших злочинах.
Також ми повідомляли, що завербований росіянами військовослужбовець передавав ворогу локації ППО біля українських аеродромів. СБУ затримала інформатора у Миколаївській області.
Раніше правоохоронці затримали двох чоловіків, які звітували ворогу про наслідки ракетного удару по Львівщині 8-9 січня. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Перед цим Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ЗСУ у Запоріжжі.