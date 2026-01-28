UA

На Харківщині затримали лісничого, який допоміг "вагнерівцям" зробити засідку на бійців ЗСУ

Фото: на Харківщині затримали лісничого, який допоміг "вагнерівцям" зробити засідку на бійців ЗСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили помічника лісничого державного господарства у Харківській області. Він разом з окупантами брав участь у розстрілі авто ЗСУ під час боїв за Ізюм у квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ПВК "Вагнер" атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі.

При цьому фігурант не лише допоміг росіянам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину лісничий "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він нав’язував українським воїнам свою "допомогу", запевняючи їх, що добре знає місцевість, зокрема локальні ліси.

Однак насправді лісничий ще на початку повномасштабного вторгнення налагодив контакт з росіянами та запропонував їм співпрацю у війні проти України. 

Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав окупантам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Окрім того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами та особисто брав участь в атаці на позашляховик.

 
Фото: t.me/SBUkr

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року лісничий намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ та ДБР задокументували його причетність до злочину, встановили місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно суд призначив по 15 років тюрми двом російським агентам, які готували підрив у багатолюдному місці Києва. Їх визнали винними у державній зраді та інших злочинах.

Також ми повідомляли, що завербований росіянами військовослужбовець передавав ворогу локації ППО біля українських аеродромів. СБУ затримала інформатора у Миколаївській області.

Раніше правоохоронці затримали двох чоловіків, які звітували ворогу про наслідки ракетного удару по Львівщині 8-9 січня. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Перед цим Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ЗСУ у Запоріжжі.

