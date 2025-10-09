Харьков в ожидании самой тяжелой зимы: что говорит Терехов об отопительном сезоне

После уничтожения трех подстанций Харьков готовится к самой сложной зиме с начала войны, укрепляя энергосистему под ударами.

Повреждения в Харькове

"За последние дни враг уничтожил три трансформаторные подстанции, которые питали наш город. Это серьезный удар по мощностям "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, мы предполагаем, что эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала полномасштабной войны", - заявил мэр города.

По его словам, ремонтники работают день и ночь, чтобы восстановить повреждения после атак РФ. Это касается и энергетиков областной компании, от которой зависит свет в домах людей.

Ресурсы на восстановление есть, но ограничены

Как говорит мэр Харькова, некоторые ресурсы для восстановления инфраструктуры пока есть, однако надо ожидать следующих атак врага, который будет пытаться погрузить украинцев в холод и темноту.

"У нас есть ресурсы города, есть возможности "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны. Но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза - Россия не остановится. Она и в дальнейшем будет пытаться оставить нас без света и тепла, погрузить в холод и темноту", - добавил Терехов.

Еще по подготовке Харькова к зиме: мэр говорит, что также есть вещи, которые не стоит озвучивать ради того, чтобы не стать мишенью врага.

"Наша задача - не рассказать все, а сохранить то, что уже сделано. Харьков живет под обстрелами. Попадания в ТЭЦ, в подстанции, в котельные - это наша реальность", - заявил Терехов.

"Горький опыт" Харькова

Он также вспомнил "горький опыт", когда из-за вражеских обстрелов приходилось восемь раз перезапускать систему теплоснабжения города. Тогда едва удавалось возвращать тепло в дома.

"Мы работали буквально на грани - тянули временные трубы просто по поверхности, чтобы не дать городу замерзнуть. И несмотря на все, тепло каждый раз в кратчайшие сроки возвращалось в каждый дом", - подытожил городской голова.