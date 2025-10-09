ua en ru
Харків в очікуванні найважчої зими: що каже Терехов про опалювальний сезон

Четвер 09 жовтня 2025 11:05
UA EN RU
Харків в очікуванні найважчої зими: що каже Терехов про опалювальний сезон
Автор: Юлія Акимова, Маловічко Юлія

Після знищення трьох підстанцій Харків готується до найскладнішої зими з початку війни, зміцнюючи енергосистему під ударами.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю РБК-Україна.

Пошкодження в Харкові

"За останні дні ворог знищив три трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, ми припускаємо, що ця зима стане найважчою для Харкова від початку повномасштабної війни", - заявив мер міста.

За його словами, ремонтники працюють день і ніч, щоб відновити пошкодження після атак РФ. Це стосується і енергетиків обласної компанії, від якої залежить світло в будинках людей.

Ресурси на відновлення є, але обмежені

Як каже міський голова Харкова, деякі ресурси для відновлення інфраструктури поки є, однак треба очікувати наступних атак ворога, який намагатиметься занурити українців у холод та темряву.

"У нас є ресурси міста, є можливості "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни. Але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі - Росія не зупиниться. Вона й надалі намагатиметься залишити нас без світла і тепла, занурити у холод і темряву", - додав Терехов.

Ще щодо підготовки Харкова до зими: мер каже, що також є речі, які не варто озвучувати заради того, щоб не стати мішенню ворога.

"Наше завдання - не розповісти все, а зберегти те, що вже зроблено. Харків живе під обстрілами. Влучання в ТЕЦ, у підстанції, у котельні - це наша реальність", - заявив Терехов.

"Гіркий досвід" Харкова

Він також згадав "гіркий досвід", коли через ворожі обстріли доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання міста. Тоді ледь вдавалося повертати тепло в будинки.

"Ми працювали буквально на межі - тягнули тимчасові труби просто по поверхні, аби не дати місту замерзнути. І попри все, тепло щоразу у найкоротші терміни поверталося в кожен дім". - підсумував міський голова.

Нагадаємо, останнім часом Росія завдає масштабних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі міста, в результаті чого люди лишаються без світла, води та тепла.

Додамо, що в більшості регіонів України тепло вже подають у соціальні об’єкти, тоді як масове підключення житлового фонду очікується після стабільного похолодання.

Як міста та області готуються до опалювального сезону 2025-2026 років - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

