До 10 часов без света: в Киеве продолжают действовать экстренные отключения

Киев, Среда 14 января 2026 13:04
UA EN RU
До 10 часов без света: в Киеве продолжают действовать экстренные отключения Фото: в Киеве действуют экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Горожане ориентировочно будут без света до 10 часов, но время действия ограничений может варьироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 - без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей", - говорится в заявлении.

Киевлян предупредили, что если по определенному адресу свет отсутствует более 12 часов, то, вероятно, произошла локальная авария.

Информацию о том, зафиксирована ли авария, можно проверить в чат-боте или на сайте. При ее отсутствии надо обратиться в ЖЭК или ОСМД, которые проверят внутренние сети и подадут заявку, если будет необходимость.

Удары по энергообъектам Киева

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Киеве, а также по жилым многоэтажкам. После этого ситуация со светом на левом берегу столицы значительно ухудшилась. Уже шестой день там действуют экстренные отключения света.

При этом в ночь на 13 января россияне нанесли повторный удар по энергообъектам в районе Киева. В результате энергетикам пришлось ввести экстренные отключения во всем городе.

Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.

Он уточнил, что спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы.

В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не планируют восстанавливать как минимум до 15 января.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новый обстрел, пытаясь "холодом выиграть войну".

