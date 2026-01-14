До 10 часов без света: в Киеве продолжают действовать экстренные отключения

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Горожане ориентировочно будут без света до 10 часов, но время действия ограничений может варьироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 - без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей", - говорится в заявлении.

Киевлян предупредили, что если по определенному адресу свет отсутствует более 12 часов, то, вероятно, произошла локальная авария.

Информацию о том, зафиксирована ли авария, можно проверить в чат-боте или на сайте. При ее отсутствии надо обратиться в ЖЭК или ОСМД, которые проверят внутренние сети и подадут заявку, если будет необходимость.