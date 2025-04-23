Харьков атаковали дроны: в одном районе - 6 "прилетов" и масштабный пожар
В Харькове из-за вражеской дроновую атаку этой ночью, 23 апреля, фиксируют попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"На данную минуту зафиксировано шесть ударов по городу", - рассказал городской голова в публикации в 02:16.
Он также уточнил, что по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе города Харьков.
Кроме того, сообщил Терехов, на месте "прилетов" фиксируют "масштабный пожар".
"Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - добавил городской голова.
Ночная вражеская воздушная атака на Харьков
Как сообщалось ранее, в ночь на 23 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. Фиксировалось движение ударных БПЛА российских оккупантов в сторону города. Взрывы раздавались один за другим в период примерно один час.
Представители местной власти предупреждали жителей об угрозе новых дроновых ударов, и призвали не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, мэр Харькова рассказал о пожаре на месте попадания.
Добавим также, в Воздушных силах информировали о фиксации нескольких "Шахедов" в пригороде Харькова. По состоянию на сейчас воздушная тревога в области продолжается.
Другие дроновые удары по Харькову
Также напомним, вчера днем и вечером враг также бил по Харькову дронами-камикадзе. Так, 22 апреля днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды", и тогда в городе прогремели несколько взрывов. Противник атаковал 4 района Харькова, а именно: Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский.
В результате вражеского дронового удара пострадали десять человек.
Также мы писали о том, что вечером 22 апреля росармия снова ударила по Харькову БПЛА - в результате атаки загорелся гараж в Салтовском районе города. Выяснилось, что для того обстрела захватчики применили беспилотник типа "Молния".
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