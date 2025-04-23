Харьков снова под дроновой атакой, в городе прогремели взрывы

В Харькове в ночь на 23 апреля прогремели взрывы. Российские захватчики снова атакуют город ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

Харьковский городской голова рассказал о взрыве в городе в 01:02 в своем Telegram-канале.

В Харькове прогремел взрыв - город снова под атакой вражеских БПЛА", - написал он.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации движения новых ударных беспилотников противника в направлении города Харьков.

В 01:08 мэр Терехов рассказал о втором взрыве в Харькове.

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram также рассказал о вражеской воздушной атаке на областной центр.

"Взрыв в Харькове! Находитесь в безопасности до отбоя тревоги", - написал он в соцсети.

В 01:22 мэр Терехов рассказал о "третьем за ночь взрыве в городе".

"Возможны еще удары враждебными БПЛА. Будьте осторожны!" - говорится в заявлении городского головы.

Обновлено: в мэрии рассказали о "прилетах" и пожаре

Как позже сообщил городской голова Терехов, в Харькове все три "прилета" были по одному району города. Он рассказал, что на местах попадания есть пожар.

"Последствия ударов уточняются. Угроза повторных ударов сохраняется", - добавил мэр.

Удары дронов по Харькову

Напомним, 22 апреля днем российские захватчики запустили по Харькову "Шахеды". В городе прогремели несколько взрывов. Как стало известно позже, враг атаковал сразу Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский районы Харькова.

В результате российского удара дронами-камикадзе пострадали десять человек. Добавим также, что в целом российские оккупанты для ударов по Харькову применили 13 дронов.

А уже вечером 22 апреля войска РФ снова ударили по Харькову дроном. В результате обстрела загорелся гараж в Салтовском районе. Известно, что для атаки противник применил БПЛА типа "Молния".