Харків атакували дрони: в одному районі - 6 "прильотів" і масштабна пожежа

У Харкові через ворожу дронову атаку цієї ночі, 23 квітня, фіксують влучання в одному з районів міста. В результаті обстрілу сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"На дану хвилину зафіксовано шість ударів по місту", - розповів міський голова у публікації о 02:16.

Він також уточнив, що за попередньою інформацією, усі влучання через атаку БПЛА противника сталися в Новобаварському районі міста Харків..

Крім того, повідомив Терехов, на місці "прильотів" фіксують "маштабну пожежу".

"Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються", - додав міський голова.

Нічна ворожа повітряна атака на Харків

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 23 квітня у Харкові пролунала серія вибухів. Фіксувався рух ударних БПЛА російських окупантів у бік міста. Вибухи лунали один за одним у період приблизно одну годину.

Представники місцевої влади попереджали мешканців про загрозу нових дронових ударів, та закликали не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Крім того, мер Харкова розповів про пожежу на місці влучання.

Додамо також, у Повітряних силах інформували про фіксацію кількох "Шахедів" у передмісті Харкова. Станом на зараз повітряна тривога в області триває.

Інші дронові удари по Харкову

Також нагадаємо, вчора вдень та ввечері ворог також бив по Харкову дронами-камікадзе. Так, 22 квітня вдень російські окупанти запустили по Харкову "Шахеди", й тоді у місті пролунали кілька вибухів. Противник атакував 4 райони Харкова, а саме: Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський.

В результаті ворожого дронового удару постраждали десять людей.

Також ми писали про те, що ввечері 22 квітня росармія знову вдарила по Харкову БПЛА - в результаті атаки загорівся гараж у Салтівському районі міста. З'ясувалося, що для того обстрілу загарбники застосували безпілотник типу "Молнія".