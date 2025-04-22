Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову, начался пожар

Российские оккупанты сегодня, 22 апреля, вечером ударили по Харькову дроном. Загорелся гараж в Салтовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

При этом сбор данных о последствиях "прилета" продолжается.

По его словам, пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

"Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж", - написал Терехов.

Массированная атака на Харьков

Напомним, сегодня, 22 апреля, днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды". В городе прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали сразу Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский районы Харькова.

В результате такого российского удара пострадали по меньшей мере десять человек. Всего оккупанты применили 13 дронов.

Также враг сегодня атаковал Запорожье. Для этого он использовал управляемые авиационные бомбы.

Известно, что из-за такого удара более 20 человек пострадало. Также был один погибший.

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