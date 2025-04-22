ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову, начался пожар

Харьков, Вторник 22 апреля 2025 22:18
UA EN RU
Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову, начался пожар Иллюстративное фото: в Харькове начался пожар после атаки дрона (facebook.com/DSNS Kyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 22 апреля, вечером ударили по Харькову дроном. Загорелся гараж в Салтовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж", - написал Терехов.

По его словам, пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

При этом сбор данных о последствиях "прилета" продолжается.

Массированная атака на Харьков

Напомним, сегодня, 22 апреля, днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды". В городе прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали сразу Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский районы Харькова.

В результате такого российского удара пострадали по меньшей мере десять человек. Всего оккупанты применили 13 дронов.

Также враг сегодня атаковал Запорожье. Для этого он использовал управляемые авиационные бомбы.

Известно, что из-за такого удара более 20 человек пострадало. Также был один погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Игорь Терехов Харьков Война в Украине Атака дронов
NEWS
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей