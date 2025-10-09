ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине изменили правила питания в школах и садиках во время тревоги: как будут кормить детей

Четверг 09 октября 2025 13:00
UA EN RU
В Украине изменили правила питания в школах и садиках во время тревоги: как будут кормить детей Требования к правилам питания во время тревог изменились (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров Украины обновил порядок организации питания в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях. Новые правила адаптированы к условиям военного положения и определяют, как обеспечивать детей едой во время воздушных тревог и пребывания в укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Еда во время тревоги

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения касаются заведений, работающих по очной или смешанной формам обучения.

Теперь, если из-за воздушной тревоги дети вынуждены находиться в укрытии более четырех часов, нормы питания и меню могут не соблюдаться в полном объеме.

В случае, если укрытия не оборудованы для потребления горячей пищи, разрешается заменить горячие блюда на:

  • готовые пищевые продукты - охлажденные блюда, напитки или кулинарные изделия (в частности промышленного производства);
  • блюда, напитки и изделия из ассортимента буфета.

Такие изменения должны обеспечить непрерывное питание детей даже в чрезвычайных условиях.

Новые рекомендации для укрытий

Постановление дополнено приложением "Рекомендуемый перечень и нормы потребления пищевых продуктов" для учеников, воспитанников и персонала, находящихся в защитных сооружениях.

Это первый официальный документ, регламентирующий рационы для детей при длительном пребывании в укрытиях.

Списание испорченных продуктов

Кроме того, правительство уточнило порядок списания пищевых продуктов и готовых блюд, которые стали непригодными к употреблению из-за военных действий или длительных отключений электроэнергии.

Такие нормы должны предотвратить финансовые потери учебных заведений и урегулировать вопрос отчетности во время военного положения.

Читайте также о том, что в Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

Ранее мы писали о том, что в Украине количество детей, которые учатся в школах в очном формате (офлайн), растет из года в год. Это является ключевым для преодоления образовательных потерь - пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Воздушная тревога Питание детей
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны