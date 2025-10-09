В Украине изменили правила питания в школах и садиках во время тревоги: как будут кормить детей
Кабинет Министров Украины обновил порядок организации питания в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях. Новые правила адаптированы к условиям военного положения и определяют, как обеспечивать детей едой во время воздушных тревог и пребывания в укрытиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Еда во время тревоги
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения касаются заведений, работающих по очной или смешанной формам обучения.
Теперь, если из-за воздушной тревоги дети вынуждены находиться в укрытии более четырех часов, нормы питания и меню могут не соблюдаться в полном объеме.
В случае, если укрытия не оборудованы для потребления горячей пищи, разрешается заменить горячие блюда на:
- готовые пищевые продукты - охлажденные блюда, напитки или кулинарные изделия (в частности промышленного производства);
- блюда, напитки и изделия из ассортимента буфета.
Такие изменения должны обеспечить непрерывное питание детей даже в чрезвычайных условиях.
Новые рекомендации для укрытий
Постановление дополнено приложением "Рекомендуемый перечень и нормы потребления пищевых продуктов" для учеников, воспитанников и персонала, находящихся в защитных сооружениях.
Это первый официальный документ, регламентирующий рационы для детей при длительном пребывании в укрытиях.
Списание испорченных продуктов
Кроме того, правительство уточнило порядок списания пищевых продуктов и готовых блюд, которые стали непригодными к употреблению из-за военных действий или длительных отключений электроэнергии.
Такие нормы должны предотвратить финансовые потери учебных заведений и урегулировать вопрос отчетности во время военного положения.
Читайте также о том, что в Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.
Ранее мы писали о том, что в Украине количество детей, которые учатся в школах в очном формате (офлайн), растет из года в год. Это является ключевым для преодоления образовательных потерь - пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.