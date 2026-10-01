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Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году

11:42 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году Фото: ВСУ заявили о новых успехах на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Вооруженные силы Украины смогли нанести российским войскам рекордные потери в сентябре 2026 года. В общей сложности удалось обезвредить 46 230 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По словам украинских защитников, сентябрьский показатель стал абсолютным рекордом за весь 2026 год.

Более того, он даже смог превзойти недавние пиковые значения летней кампании.

Также Генштаб ВСУ раскрыл динамику потерь армии РФ в живой силе:

  • Январь - 31 710;
  • Февраль - 26 090;
  • Март - 31 960;
  • Апрель - 32 980;
  • Май - 33 760;
  • Июнь - 39 290;
  • Июль - 42 860;
  • Август - 42 020;
  • Сентябрь - 46 230.

То есть, за последние 9 месяцев 2026 года Силы обороны Украины успели успешно обезвредить 326 900 российских захватчиков.

Что интересно: если сравнивать потери врага в январе и сентябре, то можно заметить, что они выросли на 14 520 человек - то есть на 45,8%.

Как объяснили в Генштабе ВСУ, эти потери врага доказывают, что военное командование армии РФ не умеет добиваться поставленных целей на поле боя. Кроме того, это доказательство роста точности и эффективности огневого поражения со стороны Сил обороны.

"Каждая попытка давления на наши позиции завершается для врага несоразмерными санитарными и безвозвратными потерями. Благодарность каждому и каждой за стойкость и профессионализм", - подытожили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как сейчас развивается ситуация на фронте и где Силы обороны смогли прорваться вперед.

Кроме того, мы писали о новой массированной атаке Украины на Россию, а также ее первых последствиях.

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