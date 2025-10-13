ХАМАС освободил всех израильских заложников и передал останки четырех погибших

ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которые попали в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, боевики передали четыре гроба с останками погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.
Reuters пишет, что израильская армия подтвердила получение всех 20 заложников, они живы и доставлены в сектор Газа Красным Крестом.
Как сообщает The Times of Israel, Израиль получил четыре гроба с останками погибших израильтян. Их доставят в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, которая продлится до двух дней.
ХАМАС до этого сообщал, что возвращает тела Гая Иллуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и офицера ЦАХАЛа капитана Даниэля Переза. В то же время Израиль эти данные не подтвердил.
Боевики должны вернуть останки еще 24 израильских заложников. Они заявили, что нуждаются во времени для поиска тел, однако Израиль в это не верит и считает, что ХАМАС тянет время.
Со своей стороны Израиль в рамках мирного соглашения освободил около 2 тысяч палестинских заключенных.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно представил план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он содержит 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".
Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
Израиль одобрил первый этап соглашения, которое предусматривает прекращение огня и освобождение заложников.
Согласно договору, Израиль частично выведет свои войска, затем ХАМАС будет иметь 72 часа, чтобы освободить всех израильских заложников, а Нетаньяху освободит палестинских удерживаемых лиц.
Сегодня, 13 октября, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.