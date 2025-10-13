ХАМАС освободил всех израильских заложников и передал останки четырех погибших

Reuters пишет, что израильская армия подтвердила получение всех 20 заложников, они живы и доставлены в сектор Газа Красным Крестом.

Как сообщает The Times of Israel, Израиль получил четыре гроба с останками погибших израильтян. Их доставят в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, которая продлится до двух дней.

ХАМАС до этого сообщал, что возвращает тела Гая Иллуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и офицера ЦАХАЛа капитана Даниэля Переза. В то же время Израиль эти данные не подтвердил.

Боевики должны вернуть останки еще 24 израильских заложников. Они заявили, что нуждаются во времени для поиска тел, однако Израиль в это не верит и считает, что ХАМАС тянет время.

Со своей стороны Израиль в рамках мирного соглашения освободил около 2 тысяч палестинских заключенных.