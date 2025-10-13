ХАМАС звільнив всіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих

ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників, які потрапили в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Крім того, бойовики передали чотири труни з останками загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters і The Times of Israel.
Reuters пише, що ізраїльська армія підтвердила отримання всіх 20 заручників, вони живі і доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.
Як повідомляє The Times of Israel, Ізраїль отримав чотири труни з останками загиблих ізраїльтян. Їх доставлять до судово-медичного інституту Абу Кабір в Тель-Авіві для ідентифікації, яка триватиме до двох днів.
ХАМАС до цього повідомляв, що повертає тіла Гая Іллуза, Йосі Шарабі, Біпіна Джоші та офіцера ЦАХАЛу капітана Даніеля Переза. Водночас Ізраїль ці дані не підтвердив.
Бойовики мусять повернути останки ще 24 ізраїльських заручників. Вони заявили, що потребують часу для пошуку тіл, проте Ізраїль у це не вірить і вважає, що ХАМАС тягне час.
За своєї сторони Ізраїль в рамках мирної угоди звільнив близько 2 тисяч палестинських в'язнів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно представив план із завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".
Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення заручників.
Згідно з угодою, Ізраїль частково виведе свої війська, потім ХАМАС матиме 72 години, щоб звільнити всіх ізраїльських заручників, а Нетаньяху звільнить палестинських утримуваних осіб.
Сьогодні, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.