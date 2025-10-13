ХАМАС звільнив всіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих

Reuters пише, що ізраїльська армія підтвердила отримання всіх 20 заручників, вони живі і доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.

Як повідомляє The Times of Israel, Ізраїль отримав чотири труни з останками загиблих ізраїльтян. Їх доставлять до судово-медичного інституту Абу Кабір в Тель-Авіві для ідентифікації, яка триватиме до двох днів.

ХАМАС до цього повідомляв, що повертає тіла Гая Іллуза, Йосі Шарабі, Біпіна Джоші та офіцера ЦАХАЛу капітана Даніеля Переза. Водночас Ізраїль ці дані не підтвердив.

Бойовики мусять повернути останки ще 24 ізраїльських заручників. Вони заявили, що потребують часу для пошуку тіл, проте Ізраїль у це не вірить і вважає, що ХАМАС тягне час.

За своєї сторони Ізраїль в рамках мирної угоди звільнив близько 2 тисяч палестинських в'язнів.