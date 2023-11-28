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ХАМАС освободил первых трех французских заложников

Фото: ХАМАС отпустил трех французских заложников (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ХАМАС освободил из плена троих несовершеннолетних граждан Франции в рамках соглашения о временном перемирии с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

"Эйтан, 12 лет, Эрез, 12 лет, Сахар, 16 лет. Среди освобожденных сегодня заложников - трое наших юных соотечественников. Мы очень рады этой новости. Мы остаемся полностью мобилизованными, чтобы добиться освобождения всех заложников", - написал он.

Отметим, что боевики похитили Эреза Кальдерона с сестрой Сахар и их отцом из кибуца Нир Оз у сектора Газа еще 7 октября. Оттуда же похитили 12-летнего Эйтана Яхаломи вместе с отцом. О судьбе взрослых сейчас ничего не известно.

До сих пор без вести пропавшими еще пятеро французов и лиц с двойным гражданским.

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

А вчера в администрации Байдена подтвердили, что Израиль и боевики ХАМАС согласовали продолжение режима прекращения огня в Секторе Газа еще на два дня.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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