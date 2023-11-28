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ХАМАС звільнив перших трьох французьких заручників

Фото: ХАМАС відпустив трьох французьких заручників (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

ХАМАС звільнив з полону трьох неповнолітніх громадян Франції в рамках угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з осиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників - троє наших юних співвітчизників. Ми надзвичайно раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників", - написав він.

Зазначимо, що бойовики викрали Ереза Кальдерона з сестрою Сахар та їхнім батьком з кібуцу Нір Оз біля Сектора Гази ще 7 жовтня. Звідти ж викрали 12-річного Ейтана Яхаломі разом з батьком. Про долю дорослих зараз нічого не відомо.

Досі безвісти зниклими залишаються ще п'ятеро французів та осіб з подвійним громадянськом.

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.  13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

А вчора в адміністрації Байдена підвтердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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