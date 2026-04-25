"Хезболла" отвергает перемирие с Израилем, потому что в Ливане продолжаются бои
Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что продленное при посредничестве США перемирие в войне с Израилем является "бессмысленным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Бессмысленное перемирие"
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о трехнедельном продлении перемирия после встречи с послами Израиля и Ливана в Белом доме. Предыдущее соглашение должно было закончиться в воскресенье.
Однако депутат парламента от "Хезболлы" Али Файяд заявил, что "перемирие является бессмысленным из-за настойчивости Израиля на враждебных действиях, включая убийства, обстрелы и стрельбу", а также из-за разрушения деревень и городов на юге.
"Каждая израильская атака дает сопротивлению право на пропорциональный ответ", - добавил он.
"Хезболла" не является стороной соглашения о перемирии и решительно возражает против прямых контактов Ливана с Израилем.
Жертвы и сбитый дрон
В пятницу, 24 апреля, израильский авиаудар по южной ливанской деревне Тулин унес жизни двух человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана. "Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник Hermes 450 с помощью ракеты "земля-воздух". Израильская армия подтвердила факт сбития дрона.
В течение дня над Бейрутом кружил израильский беспилотник, сообщают корреспонденты Reuters.
Буферная зона и предупреждения
Соглашение от 16 апреля не требует вывода израильских войск из пояса южного Ливана, захваченного во время войны. Зона простирается на 5-10 км вглубь ливанской территории. Израиль заявляет, что буферная зона нужна для защиты севера страны от атак "Хезболлы".
Военные Израиля предупредили жителей южного города Дейр-Амес немедленно покинуть свои дома, заявив о планах действовать против "деятельности "Хезболлы" там. Это первое подобное предупреждение с момента вступления в силу перемирия 16 апреля.
Хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном в отношении боевиков "Хезболлы", заключенное 16 апреля, было нарушено через несколько дней. Сначала Израиль заявил, что наносит удары по боевикам на юге Ливана в рамках самообороны, и это якобы не противоречило договоренностям.
Однако уже 23 апреля армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах со стороны противника, часть из которых удалось перехватить.
ЦАХАЛ также отметил, что боевики выпустили ракету по самолету израильских ВВС, а также обстреляли непосредственно военнослужащих.
Кроме того, накануне Ливан обвинил Израиль в военных преступлениях после того, как в результате авиаудара, который приписывают Тель-Авиву, погибла журналистка. Еще одна представительница медиа получила ранения.