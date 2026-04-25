"Хезболла" отвергает перемирие с Израилем, потому что в Ливане продолжаются бои

Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что продленное при посредничестве США перемирие в войне с Израилем является "бессмысленным".

"Бессмысленное перемирие"

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о трехнедельном продлении перемирия после встречи с послами Израиля и Ливана в Белом доме. Предыдущее соглашение должно было закончиться в воскресенье.

Однако депутат парламента от "Хезболлы" Али Файяд заявил, что "перемирие является бессмысленным из-за настойчивости Израиля на враждебных действиях, включая убийства, обстрелы и стрельбу", а также из-за разрушения деревень и городов на юге.

"Каждая израильская атака дает сопротивлению право на пропорциональный ответ", - добавил он.

"Хезболла" не является стороной соглашения о перемирии и решительно возражает против прямых контактов Ливана с Израилем.

Жертвы и сбитый дрон

В пятницу, 24 апреля, израильский авиаудар по южной ливанской деревне Тулин унес жизни двух человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана. "Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник Hermes 450 с помощью ракеты "земля-воздух". Израильская армия подтвердила факт сбития дрона.

В течение дня над Бейрутом кружил израильский беспилотник, сообщают корреспонденты Reuters.

Буферная зона и предупреждения

Соглашение от 16 апреля не требует вывода израильских войск из пояса южного Ливана, захваченного во время войны. Зона простирается на 5-10 км вглубь ливанской территории. Израиль заявляет, что буферная зона нужна для защиты севера страны от атак "Хезболлы".

Военные Израиля предупредили жителей южного города Дейр-Амес немедленно покинуть свои дома, заявив о планах действовать против "деятельности "Хезболлы" там. Это первое подобное предупреждение с момента вступления в силу перемирия 16 апреля.