Мировые расходы на вооружение достигли нового рекорда, названы страны-лидеры

11:10 27.04.2026 Пн
3 мин
Несмотря на рекорд, США уменьшили расходы на вооружение
aimg Константин Широкун
Мировые расходы на вооружение достигли нового рекорда, названы страны-лидеры Фото: мировые расходы на вооружение достигли нового рекорда (Getty Images)

Мировые расходы на вооружение в 2025 году достигли рекордного уровня. Больше всего на военные нужды тратили США, Китай и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Мировые военные расходы в 2025 году достигли 2 887 млрд долларов, что на 2,9 процента больше, чем в 2024 году. Военные расходы в Соединенных Штатах сократились, но выросли на 14 процентов в Европе и на 8,1 процента в Азии и Океании.

Три страны с крупнейшими военными расходами - США, Китай и Россия - потратили всего 1 480 млрд долларов, или 51 процент от общемировой суммы.

По словам аналитиков, результат 2025 года - это 11-й год роста подряд. Годовой рост расходов, составивший 2,9 процента, был значительно меньше, чем 9,7 процента, зафиксированные в 2024 году.

Однако это замедление в значительной степени объясняется падением военных расходов США. За пределами США общие расходы выросли на 9,2 процента в 2025 году.

Сколько потратить США

Военные расходы США в 2025 году, составив 954 млрд долларов, были на 7,5 процента меньше, чем в 2024 году. Падение было связано главным образом с тем, что в течение года не было одобрено никакой новой финансовой военной помощи Украине.

Однако США увеличили инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал, чтобы сохранить доминирование в Западном полушарии и сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе.

Европа увеличивает расходы на оружие

Основным фактором глобального увеличения военных расходов в 2025 году стал 14-процентный рост в Европе до 864 млрд долларов.

При этом военные расходы России выросли на 5,9 процента в 2025 году до 190 млрд долларов, что создавало ее военное бремя в 7,5 процента ВВП. Украина, седьмой по величине потребитель оружия в 2025 году, увеличила свои расходы на 20 процентов до 84,1 млрд долларов, или 40 процентов ВВП.

Кроме того, 29 европейских членов НАТО потратили в целом 559 млрд долларов, и 22 из них имели военные расходы не менее 2,0% ВВП. Германия была крупнейшим военным потребителем в группе, ее расходы выросли на 24% в годовом исчислении до 114 миллиардов долларов.

Расходы на Ближнем Востоке стабильные

Военные расходы на Ближнем Востоке в 2025 году достигли примерно 218 млрд долларов, что лишь на 0,1 процента больше, чем в 2024 году. Кроме Израиля, большинство других основных государств в регионе увеличили свои расходы.

Военные расходы Израиля сократились на 4,9 процента до 48,3 млрд долларов, что отражает снижение интенсивности войны в Газе в течение 2025 года после соглашения о прекращении огня с ХАМАС в январе 2025 года.

Тем не менее, расходы Израиля остались на 97 процентов выше, чем в 2022 году. Военные расходы Турции выросли на 7,2 процента в 2025 году до 30 млрд долларов, частично благодаря ее военным операциям в Ираке, Сомали и Сирии.

Военные расходы Японии выросли на 9,7 процента, достигнув 62,2 млрд долларов в 2025 году, что эквивалентно 1,4 процента ВВП.

Напомним, ранее Пентагон запросил на 2027 финансовый год беспрецедентную сумму в 1,5 трлн долларов. Это самый дорогой военный бюджет в современной истории США, который на 42% превышает показатели прошлого года.

Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
