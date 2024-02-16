ХАМАС продолжит действовать в Секторе Газа даже после войны, - ЦАХАЛ

Разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагает, что ХАМАС продолжит действовать в Секторе Газа как террористическая группировка даже после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На этой неделе военная разведка Израиля распространила среди лидеров страны документ, в котором предупредила, что даже если ЦАХАЛу удастся ликвидировать ХАМАС, как организованную военную силу в Секторе Газа, он сохранится как "террористическая группа и партизанская группировка".

В документе, подготовленном исследовательским отделом военной разведки Сил обороны также утверждается, что среди жителей региона "сохраняется настоящая поддержка" ХАМАСа.

Ввиду того, что в настоящее время не предпринимается никаких практических усилий для реализации плана для Газы на "следующий день после войны", в документе также предупреждается, что "Газа станет зоной глубокого кризиса".

Журналистка-расследователь 12-го канала Илана Даян сообщила, что документ был представлен политическому эшелону Израиля после того, как его обсудили на прошлых выходных старшие офицеры ЦАХАЛа, чиновники службы безопасности "Шин-Бет" и члены Совета национальной безопасности.

По словам Даян, "суть" документа заключается в том, что он является предупреждением от тех, кто занимается военной разведкой, что "ХАМАС переживет эту кампанию, как террористическая группа и партизанская группировка".

"В этом аспекте, по крайней мере, абсолютной победы не будет", - как прогнозировал и требовал с самого начала войны премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Хотя израильские официальные лица постоянно публично заявляют, что целью войны является вытеснение ХАМАСа из Полосы Газы, многие страны и официальные лица по всему миру предупреждают, что это недостижимый результат.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

12 февраля израильские военные ударили с воздуха по городу Рафах. Впоследствии оказалось, что это была спецоперация, во время которой освободили двух израильских заложников ХАМАС.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

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