В Рафахе спасены два израильских заложника ХАМАС, - ЦАХАЛ

Армия Израиля спасла двух заложников во время спецоперации в городе Рафах на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ЦАХАЛ, Армии обороны Израиля и полиции Израиля.

Отмечается, что ночью во время совместной операции в Рафахе были спасены два израильских заложника - Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хара (70 лет), которые были похищены террористической организацией ХАМАС 7 октября из кибуца Нир Ицхак.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, их перевели в больницу "Шиба тель Хашомер" для медицинского обследования.

Фото: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)

Совместную операцию провели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская служба безопасности "Шин-Бет" и специальное полицейское подразделение в Рафахе.

"Это была очень сложная операция. Мы долго работали над этой операцией. Мы ждали благоприятных условий", - сказал официальный представитель израильской армии, подполковник Ричард Хехт.

Заложники удерживались на втором этаже здания. В него во время рейда был заложен взрывной заряд и это спровоцировало интенсивную перестрелку с боевиками из окружающих зданий.

По словам Хехта, одновременно был нанесен авиаудар, чтобы позволить вывести войска.

Воздушная атака вызвала широкую панику в Рафахе, поскольку когда удары начались, многие люди спали, рассказали агентству местные жители. Некоторые опасались, что Израиль начал наземное наступление на город.

По словам жителей, в удары наносили израильские самолеты, танки и корабли, в результате чего пострадали две мечети и несколько домов.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Обсуждалась возможность освобождения 136 заложников.

Однако 8 февраля Нетаньяху отверг предложение ХАМАСа о прекращении огня для возвращения заложников и подчеркнул, что полная победа ЦАХАЛ в Секторе Газа уже близка. Он также заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в этот приграничный город.

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