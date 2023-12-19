ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд по делу Хантера Байдена назначили на 11 января: в чем его обвиняют

Вторник 19 декабря 2023 07:40
UA EN RU
Суд по делу Хантера Байдена назначили на 11 января: в чем его обвиняют Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом Калифорнии 11 января по девяти пунктам обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно календарю федерального суда, опубликованному в понедельник, сын президента Джо Байдена должен впервые предстать перед обвинением в Лос-Анджелесе 11 января.

Ему предъявлено обвинение в трех уголовных преступлениях и шести правонарушениях, включая подачу ложной декларации, уклонение от уплаты налогов, непредставление налоговых деклараций и неуплату налогов. Прокуроры утверждают, что он потратил миллионы на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги.

Его адвокат заявил, что прокуратура подчинилась политическому давлению при возбуждении дела, а Хантер Байден стал мишенью из-за политической позиции его отца.

Эти дела возникли после того, как было заключено соглашение о признании вины, связанное с налогами и подсчетом количества оружия, которое могло бы избавить его от тюремного заключения.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Позже, в октябре, он не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

8 декабря прокуроры предъявили Хантеру Байдену новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. По версии следствия, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году