Суд по делу Хантера Байдена назначили на 11 января: в чем его обвиняют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Согласно календарю федерального суда, опубликованному в понедельник, сын президента Джо Байдена должен впервые предстать перед обвинением в Лос-Анджелесе 11 января.

Ему предъявлено обвинение в трех уголовных преступлениях и шести правонарушениях, включая подачу ложной декларации, уклонение от уплаты налогов, непредставление налоговых деклараций и неуплату налогов. Прокуроры утверждают, что он потратил миллионы на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги.

Его адвокат заявил, что прокуратура подчинилась политическому давлению при возбуждении дела, а Хантер Байден стал мишенью из-за политической позиции его отца.

Эти дела возникли после того, как было заключено соглашение о признании вины, связанное с налогами и подсчетом количества оружия, которое могло бы избавить его от тюремного заключения.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Позже, в октябре, он не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

8 декабря прокуроры предъявили Хантеру Байдену новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. По версии следствия, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии.