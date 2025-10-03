ХАМАС ответил на план Трампа по Газе: выдвинуты встречные условия

Группировка заявила о якобы готовности освободить всех израильских заложников - как живых, так и мертвых - для прекращения войны и полного вывода израильских войск из анклава.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - сказано в заявлении ХАМАС.

При этом в заявлении подчеркивается готовность боевиков передать управление Газой независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

Другие вопросы, которые были указаны в плане Трампа, террористы хотят решать "в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад"

Стоит заметить, что ХАМАС до сих пор удерживает в Секторе Газа 48 заложников. По неподтвержденной информации, только 20 человек остались живы.