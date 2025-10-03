ХАМАС відповів на план Трампа щодо Гази: висунуто зустрічні умови

Угруповання заявило про нібито готовність звільнити всіх ізраїльських заручників - як живих, так і мертвих - для припинення війни і повного виведення ізраїльських військ з анклаву.

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно вступити в переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", - сказано в заяві ХАМАС.

Водночас у заяві підкреслюється готовність бойовиків передати управління Газою незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу й арабської та ісламської підтримки".

Інші питання, які були вказані в плані Трампа, терористи хочуть вирішувати "в рамках всеосяжної палестинської національної структури, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок".

Варто зауважити, що ХАМАС досі утримує в Секторі Газа 48 заручників. За непідтвердженою інформацією, тільки 20 осіб залишилися живими.