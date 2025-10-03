ХАМАС відповів на план Трампа щодо Гази: висунуто зустрічні умови

Бойовики ХАМАС погодилися відпустити всіх заручників, яких вони утримували з 7 жовтня 2023 року, а також передати Газу під управління палестинського органу.
Як передає РБК-Україна, про це сказано в заяві ХАМАС, яку наводить Al Jazeera.
Угруповання заявило про нібито готовність звільнити всіх ізраїльських заручників - як живих, так і мертвих - для припинення війни і повного виведення ізраїльських військ з анклаву.
"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно вступити в переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", - сказано в заяві ХАМАС.
Водночас у заяві підкреслюється готовність бойовиків передати управління Газою незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу й арабської та ісламської підтримки".
Інші питання, які були вказані в плані Трампа, терористи хочуть вирішувати "в рамках всеосяжної палестинської національної структури, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок".
Варто зауважити, що ХАМАС досі утримує в Секторі Газа 48 заручників. За непідтвердженою інформацією, тільки 20 осіб залишилися живими.
Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що він дає бойовикам ХАМАС останній шанс відповісти на його мирний план щодо Сектора Газа з 20 пунктів.
Він зазначив, що чекає відповіді до 18:00 5 жовтня (01:00 6 жовтня за київським часом). Американський лідер обіцяв, що якщо ХАМАС відмовиться від виконання його плану, на бойовиків "обрушиться пекло".
Примітно, що план Трампа передбачав повне звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, в один етап.
Також Вашингтон у рамках плану пропонував передати Сектор Газа під управління аполітичного палестинського комітету під наглядом міжнародного органу - "Ради миру".
Таку "Раду миру" очолить сам Трамп. До неї увійдуть й інші світові лідери, зокрема колишній прем'єр Британії Тоні Блер.
