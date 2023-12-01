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ХАМАС передал Красному Кресту еще одну группу израильских заложников

Пятница 01 декабря 2023 02:17
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ХАМАС передал Красному Кресту еще одну группу израильских заложников Иллюстративное фото: ХАМАС передал Красному Кресту еще одну группу израильских заложников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Боевики ХАМАСа передали Красному Кресту еще шесть граждан Израиля, удерживаемых в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel.

По предварительным данным, еще шесть пленных сейчас следуют в Израиль через Египет, где их встретят солдаты ЦАХАЛ.

"На месте встречи сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников. Представители ЦАХАЛа сообщают семьям заложников последнюю имеющуюся информацию", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что ранее ХАМАС освободили еще двух заложников - их опознали как 21-летнюю Мию Шэм и 40-летнего Амита Суссана.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС уволил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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