ХАМАС передав Червоному Хресту ще одну групу ізраїльських заручників

Бойовики ХАМАСу передали Червоному Хресту ще шість громадян Ізраїлю, яких утримували в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel.

За попередніми даними, ще шість полонених наразі прямують до Ізраїлю через Єгипет, де їх зустрінуть солдати ЦАХАЛ.

"На місці зустрічі співробітники служби безпеки перевірять особи звільнених заручників. Представники ЦАХАЛу повідомляють сім'ям заручників останню наявну інформацію", - сказано у повідомлені.

Варто зауважити, що раніше ХАМАС звільнили ще двох заручників - їх упізнали як 21-річну Мію Шем і 40-річного Аміта Суссана.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

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