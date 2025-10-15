RU

Хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков, - источники

Фото: хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей вследствие спецоперации киберкорпуса Главного управления разведки.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным источников, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам атаки.

В разведке рассказали, что атакованный провайдер сам признал собственные убытки в размере 66 миллионов рублей, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР МО.

В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство.

Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных - еще до 15 миллионов рублей.

Напомним, что киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом на т.н. "день России", в тот день работа провайдера была парализована.

В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана - "Орион Телеком" там был единственным провайдером.

В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.

Источники отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

 

Кибератаки против России

Напомним, в сентябре киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеКом".

Также хакеры ГУР провели атаку на одного из крупнейших частных провайдеров интернет-услуг, обслуживающего российские силовые структуры.

А еще специалисты ГУР провели кибератаку на ряд российских ресурсов. Это произошло в День военной разведки Украины.

