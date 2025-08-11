ua en ru
ГУР атаковало одного из крупнейших интернет-провайдеров силовых структур РФ, - источники

Понедельник 11 августа 2025 17:30
Фото: ГУР атаковало одного из крупнейших интернет-провайдеров силовых структур РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали одного из крупнейших частных поставщиков интернет-услуг для российских силовых ведомств.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным источников, киберспециалисты военной разведки совершили очередную атаку на ИТ-инфраструктуру государства-агрессора. На этот раз под ударом оказалась группа компаний "Филанко" - крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в частности "Билайн", МГТС, 24тв и силовые структуры РФ.

В результате атаки было выведено из строя шесть сотен виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 разбери для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и 5 терабайт данных на них.

Кроме этого, выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети.

Также киберспециалисты украинской разведки "вытряхнули" кошельки в личном кабинете компании на сумму 1 млн 300 тысяч долларов.

К тому же осуществили дефейс сайта по продаже "тревожных чемоданчиков" для силовых структур РФ, опубликовав на главной странице ресурса фото уничтоженных российских оккупантов в Украине.

Фото от источников

Кибероперации ГУР

Напомним, недавно киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Также ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России.

Ранее киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который привлечен к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины.

