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ГУР провело спецоперацию в России, поздравив с Днем разведки, - источники

Россия, Суббота 07 сентября 2024 12:06
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ГУР провело спецоперацию в России, поздравив с Днем разведки, - источники Фото: ГУР провело спецоперацию в России в День разведки 7 сентября (armyinform.com.ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В День разведки киберспециалисты ГУР провели спецоперацию в России. На местных сайтах они выложили поздравительную открытку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Киберспециалисты ГУР МО провели спецоперацию ко Дню военной разведки Украины. Они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с приветствием ГУР", - рассказал источник.

В частности, при попытке зайти на сайты https://nonweb.ru/, https://www.sun-marina.investtorgi.ru/, http://simferopol.in/, россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков.

ГУР провело спецоперацию в России, поздравив с Днем разведки, - источники

Вот такое поздравление видели россияне на сайтах

Как отмечает источник, эта операция киберспециалистов ГУР является продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов, выведение из строя информационных и инфраструктурных систем на территории РФ.

Спецоперации ГУР в России

Главное управление разведки не впервые проводит кибероперации в России. Например, в середине августа разведчики парализовали работу предприятия под Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.

А в марте хакеры ГУР устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

А в ноябре 2023 года украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Тогда удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе в РФ.

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